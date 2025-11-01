Фирме бизнесмена из Екатеринбурга запретили работать в ЯНАО

«Прокуратура Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в ООО “Первый класс”… По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тыс. рублей, с конфискацией вознаграждения, также запрещена деятельность по участию в исполнении контрактов для государственных и муниципальных нужд», — написано на сайте ведомства.