Фирме бизнесмена из Екатеринбурга запретили работать в ЯНАО

В ЯНАО оштрафована коммерческая организация бизнесмена из Екатеринбурга ООО «Первый класс». Компанию признали виновной в незаконной передаче вознаграждения за заключение контрактов. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей. Кроме того, фирме запретили работать на Ямале, сообщили в окружной прокуратуре.

«Прокуратура Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в ООО “Первый класс”… По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тыс. рублей, с конфискацией вознаграждения, также запрещена деятельность по участию в исполнении контрактов для государственных и муниципальных нужд», — написано на сайте ведомства.

Проверка прокуратуры установила, что директор ООО «Первый класс» передал заместителю директора образовательного учреждения Ноябрьска денежные средства на общую сумму 36 тысяч рублей и смартфон Apple iPhone 12. Вознаграждение предназначалось за осуществление общего покровительства на стадии заключения контрактов на оказание услуг.

Прокурор Ноябрьска возбудил административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Помимо штрафа в полмиллиона рублей, суд конфисковал переданное вознаграждение и запретил ООО «Первый класс» участвовать в исполнении государственных и муниципальных контрактов. Постановление вступило в законную силу.

