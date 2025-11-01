Аналитики назвали самые востребованные вакансии в нефтянке ХМАО

На втором месте — машинист спецтехники, необходимый для буровых и транспортных работ. В среднем работодатели предлагают зарплату 170 тысяч рублей в месяц. Замыкает топ-3 сварщик, чьи навыки нужны при ремонте трубопроводов и обслуживании промышленной инфраструктуры. Специалистам готовы платить по 120 тысяч рублей.