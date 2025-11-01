Памятник учителям времен ВОВ открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие памятника учителям и воспитателям, работавшим во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Монумент получил название «Сила знаний сквозь войну и мир!» и размещён около школы № 11 имени Г. С. Бересневой.