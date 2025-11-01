Памятник учителям времен ВОВ открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие памятника учителям и воспитателям, работавшим во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Монумент получил название «Сила знаний сквозь войну и мир!» и размещён около школы № 11 имени Г. С. Бересневой.
Памятник изготовлен из гранита и представляет собой книгу с выгравированными стихами, посвященными труду учителей. Идея установки принадлежит коллективу центра развития творчества «Созвездие», вдохновленному подготовленной ими документальной постановкой «Дети войны».
Глава Приокского района Михаил Шатилов выразил благодарность учителям, отметив их важную роль в сохранении знания и воспитания молодого поколения даже в условиях войны. Депутат городской думы Владимир Поддымников-Гордеев подчеркнул значимость памятников, отражающих героизм учителей, участвовавших в восстановлении страны после войны.
Автор стихов Людмила Демидова подчеркнула важность сохранения памяти о трудах учителей, рассказывая историю своей бабушки, которая возглавляла школу № 45 в период военных действий. Открытие завершилось церемонией возложения цветов, символизирующей уважение и признательность к труду педагогов тех лет.
