В Краснодаре открыли проезд по Красных Партизан в сторону центра

Движение по улице Красных Партизан в сторону центра Краснодара открыто. Однако, работы по ремонту критически важной тепловой сети продолжаются, и вводится новый этап временных ограничений, теперь уже на полосе, предназначенной для выезда из города.
Как сообщают коммунальщики, первый этап ремонтных работ на участке возле дома 109/1 завершен в установленный срок. Причиной срочного вмешательства стало разрушение опорной железобетонной балки в подземной тепловой камере, что привело к просадке асфальта.
Теперь коммунальные службы приступают ко второму этапу — работам непосредственно в тепловой камере, расположенной на полосе движения, ведущей на выезд из Краснодара. В связи с этим, водителям следует быть внимательными: будет перекрыта одна полоса движения в этом направлении. Предварительно, новые временные ограничения будут действовать до конца следующей недели.
«Мы понимаем неудобства для водителей и общественного транспорта, но вынуждены провести ремонт сейчас, пока температура не опустилась ниже +8°C. Это позволит избежать рисков прекращения подачи отопления и ГВС в разгар отопительного сезона», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что от состояния данной теплотрассы напрямую зависят два социальных объекта и теплоснабжение 20 многоквартирных домов.
Как поясняют специалисты, магистраль оказалась под проезжей частью не случайно — исторически теплотрасса прокладывалась за пределами дороги, но с развитием городской инфраструктуры оказалась под асфальтом.