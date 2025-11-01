В Краснодаре открыли проезд по Красных Партизан в сторону центра

Теперь коммунальные службы приступают ко второму этапу — работам непосредственно в тепловой камере, расположенной на полосе движения, ведущей на выезд из Краснодара. В связи с этим, водителям следует быть внимательными: будет перекрыта одна полоса движения в этом направлении. Предварительно, новые временные ограничения будут действовать до конца следующей недели.