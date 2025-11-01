«По стене с дополненной реальностью»: вечерние экскурсии стали доступны по стене Нижегородского кремля

Боевой ход Нижегородского кремля получил подсветку. Теперь любоваться панорамами Нижнего Новгорода можно и по вечерам — вплоть до 20.00. Корреспондент сайта pravda-nn.ru посетила первую вечернюю экскурсию по стене Кремля и показывает, какие виды теперь доступны жителям и гостям города.
Новая страница в истории Кремля.
Вечерний Нижний Новгород со стены Кремля выглядит непривычно. Раньше пройти по круговому маршруту можно было только в светлое время суток — с 10.00 до 16.00, поэтому таких панорам город не видел.
Жители и гости города давно просили продлить работу главного символа Нижнего. Однако сделать это было нельзя из-за мер безопасности. Кремль имеет много архитектурных особенностей — высокие ступени, водостоки в земле, — которые сложно увидеть в темное время суток и ненароком можно на них налететь и травмироваться.
На зиму и вовсе часть маршрута закрывается. Ступени — каждая по 40 см в высоту — сделаны из известняка, который легко впитывает влагу и зимой покрывается толстой ледяной коркой. Ходить по такому покрытию опасно. В итоге из маршрута в 2 113 метров остается лишь половина — это отрезок стены от Дмитриевской до Часовой башни. Пройти его можно минут за 40−60.
В итоге этот участок подсветили: там установили 350 светильников, которые прикрепили к стропилам кровли. Теперь они будут работать круглый год и позволят нижегородцам посещать боевой ход по вечерам.
«При обустройстве и подсветке на стене Кремля самым главным было сохранение кладки подлинных зубцов. Все светодиоды и светильники идут в деревянных стропилах: мы нигде не внедрялись в кладку 16-го и 20-го веков. В итоге было проложено более одного километра проводов, а в общей сложности на стене установили 350 светильников», — рассказал экскурсовод Андрей Куричьев. Пройти боевой ход по зимнему маршруту (на участке стены от Дмитриевской до Часовой башни) можно будет с 10.00 до 20.00. Такой график будет установлен с 5 ноября и до весны. С 1 по 3 ноября с 10:00 до 16:00 будет действовать круговой маршрут, а до 20ч можно пройти по зимнему маршруту. 4 ноября музей будет закрыт из-за празднования Дня народного единства.
На зимнем маршруте гости смогут узнать о значении Кладовой, Никольской, Коромысловой, Тайницкой, Северной и Часовой башен, а также полюбоваться шикарными видами на Зеленский съезд, Почаину и самую красивую точку маршрута — слияние Стрелки и Оки.
«Сегодня открывается новая страница в истории Нижегородского кремля. Впервые в его стен люди могут посмотреть на ночной город. До этого это могли сделать только те, кто залезал на Кремль до его реставрации — я, в том числе, когда еще был ребенком, а также сотрудники музея, которые порой за полночь уходят с работы», — рассказал гендиректор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, который вместе с журналистами отправился на вечернюю экскурсию. Нижегородцев также просят одеваться теплее на такие прогулки: не смотря на то, что мощные стены Кремля защищают от ветра, подштаники здесь явно не помешают.
«С каждым годом количество посетителей боевого хода Кремля растет. В этом году его посетили более миллиона человека. Конечно, это связано и с развитием внутреннего туризма, и с ростом привлекательности Нижнего Новгорода и нашего Кремля в частности», — подчеркнул Юрий Филиппов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что государственные музеи региона откроют бесплатный вход в День народного единства.