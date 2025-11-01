«По стене с дополненной реальностью»: вечерние экскурсии стали доступны по стене Нижегородского кремля

«При обустройстве и подсветке на стене Кремля самым главным было сохранение кладки подлинных зубцов. Все светодиоды и светильники идут в деревянных стропилах: мы нигде не внедрялись в кладку 16-го и 20-го веков. В итоге было проложено более одного километра проводов, а в общей сложности на стене установили 350 светильников», — рассказал экскурсовод Андрей Куричьев. Пройти боевой ход по зимнему маршруту (на участке стены от Дмитриевской до Часовой башни) можно будет с 10.00 до 20.00. Такой график будет установлен с 5 ноября и до весны. С 1 по 3 ноября с 10:00 до 16:00 будет действовать круговой маршрут, а до 20ч можно пройти по зимнему маршруту. 4 ноября музей будет закрыт из-за празднования Дня народного единства.