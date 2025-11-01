Ричмонд
В поселке Солнечном в Хабаровском крае благоустроили две территории

Там уложили новый асфальт, установили бордюры, провели освещение.

Две общественные территории благоустроили в рабочем поселке Солнечном Хабаровского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Солнечного района.

Так, специалисты обновили пешеходную аллею вдоль улицы Ленина от дома № 24 до дома № 28. Там уложили новый асфальт, установили бордюры, провели освещение, восстановили ступени, смонтировали поручни и пандус. Также привели в порядок двор по улице Парковой у домов 17, 19, 19А, возле них отремонтировали проезд.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.