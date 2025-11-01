В Тихом океане зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Тектоническая плита Эксплорер в глубинах Тихого океана начала распадаться на части из-за процесса, когда одна плита уходит под другую. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском научном журнале Science Advances.