Запрет на лов сома и сига чудского введен в Беларуси с 1 ноября 2025 года

Что касается сома обыкновенного, то он чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку, становясь неподвижным. Это делает его легкой добычей на зимовальных ямах. В целях сохранения популяции сома в Беларуси с 1 ноября 2025 гола устанавливается запрет на его вылов. Действовать он будет по 31 марта 2026, ограничения касаются и промыслового, и любительского лова.