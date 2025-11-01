Запрет на лов сома и сига чудского введен в Беларуси с 1 ноября 2025 года

В Беларуси введен запрет на ловлю двух видов рыбы. Речь идет о соме обыкновенном, а также о сиге чудском. О введенном запрете проинформировали в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).
Запрет на ловлю сига в рыболовных угодьях вводится с 1 ноября 2025 года, действовать он будет по 15 декабря. Цель ограничительных мер — создание благоприятных условий для воспроизводства рыбы.
Что касается сома обыкновенного, то он чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку, становясь неподвижным. Это делает его легкой добычей на зимовальных ямах. В целях сохранения популяции сома в Беларуси с 1 ноября 2025 гола устанавливается запрет на его вылов. Действовать он будет по 31 марта 2026, ограничения касаются и промыслового, и любительского лова.
