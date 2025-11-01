Защитник-легионер «Авангарда»: «В Омске я увидел того самого Ги Буше»

Защитник «Авангарда» Максим Лажуа дал интервью официальному порталу КХЛ, которое сделал корреспондент издания «Чемпионат.com». В нем он в том числе ответил на вопросы о его ощущениях от игры в составе «ястребов» и концепции Ги Буше, под руководством которого он уже играл в НХЛ.
В Канаде Лажуа выступал за «Оттаву» и «Торонто», когда их тренировал Буше. Максим в связи с этим высказался в интервью так, упоминая свой выбор омского клуба в межсезонье:
"У нас есть хорошее взаимопонимание. На самом деле я был недоволен тем, как все шло у меня в Северной Америке, и понимал, что в КХЛ смогу быть важной частью команды, много играть и прогрессировать.
«Спартак» тоже высылал мне контрактное предложение, как и несколько других клубов лиги. Но, как я уже сказал, это было важное решение не только в хоккейном, но и в жизненном плане, мне нужна была уверенность, и факт присутствия здесь Буше сыграл в пользу «Авангарда». И, кстати, я сейчас вижу, что Ги нисколько не обманул ни в чем, к нам все относятся просто великолепно".
Игрока попросили сравнить, изменился ли как-то тренер со времен их совместной работы в «Оттаве». Его мнение — нет. Если сравнивать с временами в «Оттаве», то та команда была не очень успешной, а атмосфера сложилась совсем другой. В Омске же ныне сильный и боеспособный коллектив, стремящийся к самому высокому результату, и защитник видит «того самого Ги».
«Он все тот же: верит в свою систему, верит в то, что требует от нас. Он действительно классный специалист, и я рад, что мы здесь снова вместе», —отметил хоккеист.
Также прозвучал вопрос о том, что под руководством Буше у Лажуа выдавались лучшие сезоны в карьере. Значит ли это, что тренер знает подход к игроку? По мнению Максима, все дело именно в системе. Команда играет агрессивно, напористо, в такой ситуации защитникам проще доверять своим форвардам и подключаться к атакам.
"Считаю, что я в этом неплох, могу созидать впереди, и в такой системе подсвечиваются мои сильные стороны.
Прежде всего, я, ехав сюда, просто хотел играть в свой хоккей, считаю себя двусторонним защитником, и могу играть в любой ситуации и на любой позиции. Надеюсь, все будет и дальше так идти", — пояснил он.
Также в интервью шла речь о подключениям Лажуа к атаке, и в развитие этого Максим ответил, смог бы сыграть в нападении, как его омский коллега по амплуа Михаил Гуляев.
«Даже не знаю. Гуляев — один из лучших молодых игроков, которых я когда-либо видел. Не уверен, что смог бы на таком же уровне сыграть нападающего», весело ответил легионер.
Актуальный вопрос был и о нынешней схеме «ястребов» и Ги Буше с игрой в 11 форвардов и 8 защитников. Максим отверг предположения о том, что тем самым у нападающих будет избыточная нагрузка:
«Возможно, где-то нагрузка немалая, но я знаю, что нашим форвардам нравится играть много, они хотят больше игрового времени получать, плюс у них появляется возможность попробовать себя с разными партнерами по звену. Так что никто не жалуется, все довольны».
В заключение отметим, что Максиму вспомнили и факт, что в АХЛ в «Чикаго Вулфз» он несколько лет назад выиграл Кубок Колдера, и вместе с ним там играли Эндрю Потуральски и Василий Пономарев, ныне также являющиеся игроками «Авангарда».
«Да, очень рад был их встретить. Тот победный опыт никогда не забудешь, это навсегда в памяти. Кстати, присутствие Потуральски в “Авангарде” — это еще один фактор, который повлиял на мое решение приехать в КХЛ. А Пономарев выступает таким связующим звеном между легионерами и русскоязычными ребятами, потому что он шикарно владеет английским», —отреагировал Лажуа на этот вопрос.
