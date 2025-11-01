Защитник-легионер «Авангарда»: «В Омске я увидел того самого Ги Буше»

«Спартак» тоже высылал мне контрактное предложение, как и несколько других клубов лиги. Но, как я уже сказал, это было важное решение не только в хоккейном, но и в жизненном плане, мне нужна была уверенность, и факт присутствия здесь Буше сыграл в пользу «Авангарда». И, кстати, я сейчас вижу, что Ги нисколько не обманул ни в чем, к нам все относятся просто великолепно".