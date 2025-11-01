В Хворостянском районе Самарской области высадили 30 саженцев туй и елей

Экологический субботник прошел в парке «Космонавтов» Хворостянского района Самарской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Активные жители высадили 30 саженцев туй и елей, сообщили в районной администрации.
В мероприятии приняли участие более 30 человек. С их помощью парк стал более привлекательным для отдыха и прогулок.
«Экологическая культура должна начинаться с простого шага — убрать мусор, посадить дерево или цветок. Я уверена, что подобные акции помогут превратить Хворостянку в красивый и привлекательный край, где приятно жить и растить детей. Радует, что участие в субботниках приобретает массовый характер, а значит, забота о природе становится привычной для наших жителей», — отметила глава сельского поселения Хворостянка Галина Маркеева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.