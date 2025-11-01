В Хворостянском районе Самарской области высадили 30 саженцев туй и елей

«Экологическая культура должна начинаться с простого шага — убрать мусор, посадить дерево или цветок. Я уверена, что подобные акции помогут превратить Хворостянку в красивый и привлекательный край, где приятно жить и растить детей. Радует, что участие в субботниках приобретает массовый характер, а значит, забота о природе становится привычной для наших жителей», — отметила глава сельского поселения Хворостянка Галина Маркеева.