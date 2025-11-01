Волгоградцев после футбола развезут домой бесплатные электрички

«Ротор» не очень удачно провел последние матчи, но все же надеется, что болельщики придут в большом количестве поддержать любимый клуб 3 ноября в домашнем матче. В понедельник, который в этот раз для многих горожан будет выходным днем, «Ротор» на «Волгоград Арене» встречается с «Арсеналом». Билеты в продаже, в том числе клуб предлагает места в скайбоксе для тех, кто готов отдать 4 тысячи с человека, чтобы посмотреть игру. Кроме того, в день матча назначили дополнительные электрички. Со стадиона в Волжский и Красноармейский можно будет доехать бесплатно, сообщает клуб.
Матч «Ротор» — «Арсенал» начнется в 16:00. После его окончания есть время спокойно выйти со стадиона и прогуляться до платформы поездов на Мамаевом Кургане. В 19.06 с нижней платформы отправится электричка до станции Шпалопропитка. Пассажиров предупредили, что электропоезд не остановится на ВолгоГРЭС, заводе им. Кирова, Лесобазе. С верхней платформы в 18.40 отправится электричка в Волжский, которая не остановится на Посту 6 Км, Вишневой, Верхнезареченской, о.п. Порт Волжский.
Эти выходные будут богатыми на мероприятия. Тем, кому не интересен футбол, смогут отправиться в поход по музеям — там 3 ноября пройдет акция «Ночь искусств». В некоторые можно будет попасть бесплатно. А 4 ноября в ЦПКиО стоит поехать попробовать лучшие блюда русской кухни на гастрономический фестиваль.