Волгоградцев после футбола развезут домой бесплатные электрички

«Ротор» не очень удачно провел последние матчи, но все же надеется, что болельщики придут в большом количестве поддержать любимый клуб 3 ноября в домашнем матче. В понедельник, который в этот раз для многих горожан будет выходным днем, «Ротор» на «Волгоград Арене» встречается с «Арсеналом». Билеты в продаже, в том числе клуб предлагает места в скайбоксе для тех, кто готов отдать 4 тысячи с человека, чтобы посмотреть игру. Кроме того, в день матча назначили дополнительные электрички. Со стадиона в Волжский и Красноармейский можно будет доехать бесплатно, сообщает клуб.