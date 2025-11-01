Почему-то не забрал выигрыш: житель Башкирии сорвал 10 млн рублей в лотерее и, видимо, до сих пор не знает об этом

Вчера, 31 октября, в государственной лотерее был разыгран суперприз в размере 10 миллионов рублей. Победителем стал житель Башкирии, угадавший все числа выигрышной комбинации.
Как сообщают организаторы лотереи, победитель еще не обратился в лотерейный центр для получения своего выигрыша. Возможно, счастливчик пока не знает о своем выигрыше. Известно лишь, что выигрышный билет был приобретен за 600 рублей.
Для получения суперприза участнику лотереи необходимо было угадать все 8 чисел в первом поле билета и 1 число во втором поле. Победную комбинацию составили числа: 11, 3, 20, 18, 7, 17, 12, 1 в первом поле и число 2 во втором.
По правилам государственной лотереи, все выигрыши, кроме суперприза, являются фиксированными. Чем больше чисел угадал участник, тем крупнее его выигрыш.
