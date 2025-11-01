Ричмонд
За девять месяцев грузооборот порта Ростова сократился на четверть

Грузооборот порта Ростова-на-Дону упал на четверть из-за маловодья и низких цен на зерно.

Источник: Комсомольская правда

Морской порт Ростов-на-Дону показал наихудшую динамику в Азово-Черноморском бассейне по итогам девяти месяцев 2025 года. Грузооборот предприятия сократился на 25,3%, составив 8,8 млн тонн. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на советника президента региональной торгово-промышленной палаты Юрия Корнюша.

Спад наблюдается и в других портах. Так, перевалка грузов в порту Кавказ сократилась на 41,9%, в Тамани — на 4%, в Новороссийске — на 1,3%. Положительную динамику показал только Туапсе, где грузооборот вырос на 1,9%. Общее снижение по бассейну составило 7,9%.

Эксперт связывает сокращение грузооборота с двумя ключевыми факторами: низкими ценами на пшеницу и маловодьем Дона. По словам Юрия Корнюша, аграрии вынуждены задерживать отгрузку зерна, несмотря на высокую стоимость хранения.

