За девять месяцев грузооборот порта Ростова сократился на четверть

Спад наблюдается и в других портах. Так, перевалка грузов в порту Кавказ сократилась на 41,9%, в Тамани — на 4%, в Новороссийске — на 1,3%. Положительную динамику показал только Туапсе, где грузооборот вырос на 1,9%. Общее снижение по бассейну составило 7,9%.