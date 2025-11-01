В Якутии работы по лесовосстановлению прошли на площади почти 9,2 тыс. га

Лесовосстановительные работы в 2025 году охватили почти 9,2 тыс. га земли на территории Якутии. Сохранение лесного фонда является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации главы и правительства республики.
«В 2025 году восстановление леса велось на площади 9190 гектаров. Комплекс мероприятий включал содействие естественному возобновлению, проведение ухода за молодыми деревьями, изреживание, окашивание, оправку и другие агротехнические мероприятия», — прокомментировали в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.
Помимо этого, специалисты уделили особое внимание выполнению ключевого показателя эффективности — соотношению площадей лесовосстановления и лесоразведения к площадям утраченных и поврежденных лесных массивов. По данным на 14 октября, этот показатель составил 379,1% против планового уровня в 100%, существенно превысив федеральные целевые значения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.