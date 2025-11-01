Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вход в Дворцовый парк в Гатчине стал бесплатным с 1 ноября

С наступлением ноября Дворцовый парк в Гатчине приглашает всех желающих насладиться его живописными видами абсолютно бесплатно. Музей-заповедник вводит бесплатный режим посещения, действующий ежедневно с 6:00 до 10:00.

Источник: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"

Данная мера принята администрацией музея с целью повысить доступность уникальной достопримечательности Ленинградской области для широкой аудитории.

Кроме того, Гатчинский и Приоратский дворцы будут работать по особому расписанию в дни ноябрьских каникул. Оба дворца будут принимать посетителей без перерывов на выходные дни, в том числе 3 и 4 ноября учреждения будут функционировать в штатном режиме.

Традиционно проводимый санитарный день, приходящийся на начало месяца, в ноябре будет проведен позднее — 11 ноября. Гражданам рекомендовано заранее планировать свое посещение с учетом особенностей графика работы музеев.