Вход в Дворцовый парк в Гатчине стал бесплатным с 1 ноября

Данная мера принята администрацией музея с целью повысить доступность уникальной достопримечательности Ленинградской области для широкой аудитории.
Кроме того, Гатчинский и Приоратский дворцы будут работать по особому расписанию в дни ноябрьских каникул. Оба дворца будут принимать посетителей без перерывов на выходные дни, в том числе 3 и 4 ноября учреждения будут функционировать в штатном режиме.
Традиционно проводимый санитарный день, приходящийся на начало месяца, в ноябре будет проведен позднее — 11 ноября. Гражданам рекомендовано заранее планировать свое посещение с учетом особенностей графика работы музеев.