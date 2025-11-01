Шесть автобусов изменили схемы движения в Астане

Как рассказали в пресс-службе ТОО «City Transportation Systems», обслуживающем городским транспортом жителей столицы, 1 ноября 2025 года временно изменились схемы движения маршрутов № 7, 13, 53, 64, 503, 505.
Также в CTS сообщили, где временно не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров.
«Уважаемые пассажиры! Перекрыт проезд к остановочному пункту “ЖК Бағыстан”. В связи с этим маршруты № 26, 27, 502 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на данной остановке», — проинформировали в компании.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о пополнении автопарка городского транспорта 300 автобусами.