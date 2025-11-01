В подмосковном Щелкове начался ремонт школы № 24

Специалисты уже выносят мебель и оборудование, демонтируют двери и сантехнику. Во время работ они заменят все коммуникации и обновят здание. После этого школьники будут заниматься в современных и просторных кабинетах. Открыть школу планируют к началу следующего учебного года.