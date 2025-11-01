В подмосковном Щелкове начался ремонт школы № 24

Капитальный ремонт школы № 24 начался в городе Щелково. Обновление общеобразовательных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Специалисты уже выносят мебель и оборудование, демонтируют двери и сантехнику. Во время работ они заменят все коммуникации и обновят здание. После этого школьники будут заниматься в современных и просторных кабинетах. Открыть школу планируют к началу следующего учебного года.
«Для местных жителей — учеников, их родителей и педагогов — это долгожданное событие. Здание на улице Баранова площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров было построено в начале 1990-х годов и с тех пор не ремонтировалось», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.