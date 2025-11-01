Россиянам рассказали, как выбрать сыр

Так, необходимо убедиться, что на упаковке указано точное наименование продукта и его состав. Для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование терминов, относящихся к натуральному молоку и молочным продуктам.
На этикетке должна быть указана информация о производителе, дата изготовления, срок годности и условия хранения.
Кроме того, с 1 июня 2021 года на упаковке сыра обязательна маркировка «Честный ЗНАК», ее можно проверить с помощью мобильного приложения, отмечает пресс-служба ведомства.
Что касается внешнего вида, на разрезе сыр должен иметь ровную структуру и характерный рисунок. Не допускаются трещины и неровности.
Корка должна быть ровной и тонкой, без повреждений. Может быть покрыта полимерной пленкой. Толстый подкорковый слой считается недопустимым.
Сыр должен иметь приятный, характерный аромат — сладковато‑пряный или слегка кисловатый. Следует избегать сыров с прогорклым, тухлым или жирным запахом. Плесень допустима только у специальных сортов сыра.
Цвет сыра должен варьироваться от белого до светло‑желтого и быть равномерным.