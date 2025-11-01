Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как выбрать сыр

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор озвучил ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание при покупке сыра.

Источник: НИА Красноярск

Так, необходимо убедиться, что на упаковке указано точное наименование продукта и его состав. Для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование терминов, относящихся к натуральному молоку и молочным продуктам.

На этикетке должна быть указана информация о производителе, дата изготовления, срок годности и условия хранения.

Кроме того, с 1 июня 2021 года на упаковке сыра обязательна маркировка «Честный ЗНАК», ее можно проверить с помощью мобильного приложения, отмечает пресс-служба ведомства.

Что касается внешнего вида, на разрезе сыр должен иметь ровную структуру и характерный рисунок. Не допускаются трещины и неровности.

Корка должна быть ровной и тонкой, без повреждений. Может быть покрыта полимерной пленкой. Толстый подкорковый слой считается недопустимым.

Сыр должен иметь приятный, характерный аромат — сладковато‑пряный или слегка кисловатый. Следует избегать сыров с прогорклым, тухлым или жирным запахом. Плесень допустима только у специальных сортов сыра.

Цвет сыра должен варьироваться от белого до светло‑желтого и быть равномерным.