Движение по Восточному выезду из Уфы будет ограничено еще две недели: сроки окончания ремонта объекта сдвинулись

Ограничение движения по Восточному выезду из Уфы продлено еще на две недели. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, левая полоса южного тоннеля в направлении федеральной трассы М-5 «Урал» будет закрыта для проезда до 15 ноября.