Движение по Восточному выезду из Уфы будет ограничено еще две недели: сроки окончания ремонта объекта сдвинулись

Восточный выезд из Уфы будет перекрыт до 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения по Восточному выезду из Уфы продлено еще на две недели. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, левая полоса южного тоннеля в направлении федеральной трассы М-5 «Урал» будет закрыта для проезда до 15 ноября.

На участке продолжаются работы по восстановлению огнезащитного покрытия. Первоначально планировалось завершить ремонт к 31 октября, однако сроки выполнения работ пришлось скорректировать.

Минтранс обращается к автомобилистам с просьбой учитывать сохраняющиеся ограничения при планировании маршрутов и рекомендует выбирать альтернативные пути объезда.

