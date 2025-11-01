Движение по Восточному выезду из Уфы будет ограничено еще две недели: сроки окончания ремонта объекта сдвинулись

Ограничение движения по Восточному выезду из Уфы продлено еще на две недели. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, левая полоса южного тоннеля в направлении федеральной трассы М-5 «Урал» будет закрыта для проезда до 15 ноября.
На участке продолжаются работы по восстановлению огнезащитного покрытия. Первоначально планировалось завершить ремонт к 31 октября, однако сроки выполнения работ пришлось скорректировать.
Минтранс обращается к автомобилистам с просьбой учитывать сохраняющиеся ограничения при планировании маршрутов и рекомендует выбирать альтернативные пути объезда.
