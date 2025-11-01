В Краснодаре обновят остановки на улице Коммунаров

«Администрация Краснодара продолжает поэтапную работу по приведению в нормативное состояние посадочных платформ общественного транспорта. То есть посадочные площадки поднимаем до уровня первой ступеньки подвижного состава. На этой улице будут обновлены три остановки. Также предусмотрены модернизация подходов к остановкам, ремонт тротуаров. Они все будут выполнены в плиточном исполнении», — заявил заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.