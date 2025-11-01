Ричмонд
В Краснодаре обновят остановки на улице Коммунаров

В Краснодаре начался ремонт тротуаров на ул. Коммунаров. Работы охватят участок от улицы Володи Головатого до Новокузнечной с обеих сторон. Параллельно специалисты обновят три остановочных павильона, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

«Администрация Краснодара продолжает поэтапную работу по приведению в нормативное состояние посадочных платформ общественного транспорта. То есть посадочные площадки поднимаем до уровня первой ступеньки подвижного состава. На этой улице будут обновлены три остановки. Также предусмотрены модернизация подходов к остановкам, ремонт тротуаров. Они все будут выполнены в плиточном исполнении», — заявил заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Новые павильоны появятся на пересечении Коммунаров с Северной (с двух сторон) и на перекрестке с Хакурате в направлении центра. Дополнительно отремонтируют подъезды к дворовым территориям и переустроят 27 люков колодцев.

Завершение всех мероприятий запланировано на декабрь текущего года в рамках муниципального контракта.

В 2025 году в краевом центре уже отремонтировали восемь дорог по региональной программе развития транспортной сети Краснодарского края. Работы коснулись улиц Дальней, Ягодина, Школьной, Меланжевой, Рашпилевской, Красных Партизан, Тургенева и Калинина.