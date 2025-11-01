Около 10 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь в октябре

По данным ведомства, с территории Украины прибыли 9 837 украинских граждан. Из них 2 — через украинско-белорусскую границу, 8 576 — транзитом через Польшу, 1197 — через Литву и 62 — через Латвию.
С начала 2025 года в Беларусь въехали 97 805 граждан Украины. Через украинско-белорусскую границу приехали 58 человек, транзитом через Польшу — 76 684, через Литву — 19 098, через Латвию — 1 965.
Ранее в сентябре 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, который предоставил прибывшим из Украины гражданам равные права с белорусами.
Кроме того, в апреле 2024 года авиакомпания «Белавиа» открыла рейс из Бреста в Москву. Этот маршрут оказался особенно значимым для украинских граждан, так как они могут добраться до России по воздуху только через аэропорт Шереметьево.