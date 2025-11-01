Ричмонд
Около 10 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь в октябре

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Почти 10 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь в октябре, об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, с территории Украины прибыли 9 837 украинских граждан. Из них 2 — через украинско-белорусскую границу, 8 576 — транзитом через Польшу, 1197 — через Литву и 62 — через Латвию.

С начала 2025 года в Беларусь въехали 97 805 граждан Украины. Через украинско-белорусскую границу приехали 58 человек, транзитом через Польшу — 76 684, через Литву — 19 098, через Латвию — 1 965.

Ранее в сентябре 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, который предоставил прибывшим из Украины гражданам равные права с белорусами.

Кроме того, в апреле 2024 года авиакомпания «Белавиа» открыла рейс из Бреста в Москву. Этот маршрут оказался особенно значимым для украинских граждан, так как они могут добраться до России по воздуху только через аэропорт Шереметьево.

