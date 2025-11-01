В Батайске дети-сироты получили ключи от новых квартир в современном доме

— Осмотрел с ребятами их будущие апартаменты. Жилье в новостройке — с индивидуальным отоплением, качественным ремонтом, установлена вся сантехника. Квартиры светлые, на верхних этажах открывается отличный вид на город — все готово к заселению. От всей души поздравляю ребят с этим огромным шагом во взрослую жизнь! — поделился впечатлениями Валентин Кукин.