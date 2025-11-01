В Батайске дети-сироты получили ключи от новых квартир в современном доме

29 октября в Батайске состоялось значимое событие — торжественная церемония вручения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Глава города Валентин Кукин лично вручил ключи от новых квартир десяти новоселам у новостройки на улице Бекентьева.
Ранее жилье было предоставлено еще двум молодым батайчанам. Таким образом, свои собственные квартиры в одном современном доме получили 12 человек.
Власти Батайска передали детям-сиротам ключи от 12 квартир. Фото: предоставлено пресс-службой Администрации г. Батайска.
Все помещения полностью готовы к заселению и не требуют дополнительных вложений в ремонт.
— Осмотрел с ребятами их будущие апартаменты. Жилье в новостройке — с индивидуальным отоплением, качественным ремонтом, установлена вся сантехника. Квартиры светлые, на верхних этажах открывается отличный вид на город — все готово к заселению. От всей души поздравляю ребят с этим огромным шагом во взрослую жизнь! — поделился впечатлениями Валентин Кукин.
Жилье имеет продуманную отделку: в комнатах постелен линолеум и поклеены обои, установлены межкомнатные двери. В санузлах уложили плитку, смонтирована вся нужная сантехника. На кухнях уже установлены мойки и газовые плиты.
Планировка «кухня-комната» признана комфортной для начала самостоятельной жизни. Дополнительным плюсом являются две лоджии. Средняя площадь предоставленных квартир — 35 кв. метров, а с учетом лоджий — 38 кв. метров.
Глава города Батайска вручает ключи от новой квартиры Илье Попову. Фото: предоставлено пресс-службой Администрации г. Батайска.
Для формирования комфортной среды рядом с домом оборудована детская игровая зона.
В числе получивших ключи — батайчанин Илья Попов. Юноша в настоящий момент обучается в железнодорожном техникуме. Это событие стало для него и других новоселов значимым моментом в построении их собственной жизни.