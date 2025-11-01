Ричмонд
В Братске группа подростков оскорбляет местных жителей и дерётся со сверстниками

Информация о хулиганстве со стороны несовершеннолетних появилась в соцсетях.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Братске проводится проверка после сообщений о группе подростков, которые, по данным СМИ и пользователей соцсетей, постоянно нарушают общественный порядок, оскорбляют жильцов дома и вступают в драки с другими несовершеннолетними, сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону.

Следственный отдел по городу Братску организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи устанавливают всех причастных и обстоятельства произошедшего.

Полицией также устанавливаются личности несовершеннолетних и их родителей. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетних в рамках действующего законодательства.

Прокуратура Братска поставила расследование на контроль. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего драку в автобусе в Иркутске. Полицейские организовали проверку по факту появившегося в интернете видео, запечатлевшего конфликт.