В Братске группа подростков оскорбляет местных жителей и дерётся со сверстниками

В Братске проводится проверка после сообщений о группе подростков, которые, по данным СМИ и пользователей соцсетей, постоянно нарушают общественный порядок, оскорбляют жильцов дома и вступают в драки с другими несовершеннолетними, сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону.
Следственный отдел по городу Братску организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи устанавливают всех причастных и обстоятельства произошедшего.
Полицией также устанавливаются личности несовершеннолетних и их родителей. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетних в рамках действующего законодательства.
Прокуратура Братска поставила расследование на контроль. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего драку в автобусе в Иркутске. Полицейские организовали проверку по факту появившегося в интернете видео, запечатлевшего конфликт.