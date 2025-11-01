В Братске группа подростков оскорбляет местных жителей и дерётся со сверстниками

В Братске проводится проверка после сообщений о группе подростков, которые, по данным СМИ и пользователей соцсетей, постоянно нарушают общественный порядок, оскорбляют жильцов дома и вступают в драки с другими несовершеннолетними, сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону.