В Красноярске сегодня стартует «Ночь искусств»

С 1 по 4 ноября в Красноярске пройдёт ежегодная культурно‑просветительская акция «Ночь искусств». Для жителей и гостей города двери откроют музеи, театры и библиотеки.
Так, сегодня в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» «Енисей кино» распахнёт свои двери. С 17:00 до 18:00 вас ждёт экскурсия «Закулисье кинематографа», далее — уникальная лекция от хранителя фонда Александра Блинникова. Вы узнаете, как развивался кинематограф в Красноярске, какие легендарные фильмы связаны с Красноярским краем и какие истории хранят старые киноплёнки. С 18:30 желающие смогут принять участие в викторине «Угадай фильм», потанцевать и посмотреть кино «Онегин».
6+
Если вы захотите посетить ночь искусств в Литературном музее им. В. П. Астафьева (ул. Ленина, 66), то сможете принять участие в мастер-классах и прогуляться по музею в темноте с фонариком. Начало в 19:00.
Вас ждёт знакомство с одеждой народов Красноярского Севера, мастер-класс по изготовлению украшения «солнышко» из меха и бисера, рассказ о значении куклы-обереге и др.
Предварительная запись по тел.
12+
Музейная ночь «Предел прочности» в Музейном центре «Площадь Мира» (пл. Мира, 1) будет посвящена теме баланса человеческой стойкости и хрупкости. Начало в 20:00.
16+
Русские посиделки и выступление ансамбля народной песни «Сибирская вечора» в Музее-усадьбе Сурикова (ул. Ленина, 98) начнутся с 19:00.
12+
