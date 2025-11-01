В Красноярске сегодня стартует «Ночь искусств»

Так, сегодня в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» «Енисей кино» распахнёт свои двери. С 17:00 до 18:00 вас ждёт экскурсия «Закулисье кинематографа», далее — уникальная лекция от хранителя фонда Александра Блинникова. Вы узнаете, как развивался кинематограф в Красноярске, какие легендарные фильмы связаны с Красноярским краем и какие истории хранят старые киноплёнки. С 18:30 желающие смогут принять участие в викторине «Угадай фильм», потанцевать и посмотреть кино «Онегин».