FT: фонд Майкла Джексона тайно выплатил $2,5 млн для урегулирования дела о домогательствах

FT отмечает, что эта выплата «стала завершением» мирового соглашения на сумму $16,5 млн, достигнутого в 2020 году с обвинителями, которые теперь идентифицированы как «члены семьи Касио». Их считают давними знакомыми Джексона, и их претензии находятся в центре судебного спора. На следующей неделе суд Лос-Анджелеса рассмотрит вопрос о том, могут ли обвинения братьев и сестер Касио рассматриваться в открытом режиме или должны оставаться в рамках закрытого арбитража.