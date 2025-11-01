Госпаблики помогают жителям Хабаровского края быстрее решать свои вопросы

С начала года через госпаблики поступило почти 90 тысяч обращений. Чаще всего жители пишут о дорогах, благоустройстве, ЖКХ, работе транспорта и социальной защите. Ответ приходит в среднем через час. Среди лидеров по оперативности — администрация Хабаровска, министерства здравоохранения, социальной защиты, транспорта и дорожного хозяйства, а также Главное управление государственного контроля и лицензирования.