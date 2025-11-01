Госпаблики помогают жителям Хабаровского края быстрее решать свои вопросы

В Хабаровске прошел семинар для представителей муниципальной прессы. Главная тема — использование официальных страниц в соцсетях для оперативного взаимодействия с жителями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Эксперты рассказали, что официальные страницы перестали быть только источником новостей. Теперь это сервисные площадки, где жители могут оставлять обращения и получать ответы.
«Благодаря развитию цифровых технологий государство получает уникальную возможность повышать эффективность взаимодействия с населением и прозрачность своей работы. Как раз в этом во многом помогают госпаблики. Обратная связь от каждого жителя позволяет понять потребности и реагировать на запросы мгновенно. Сегодня именно такие социальные сервисы помогают становиться государству ближе к людям», — рассказала Ирина Онищук, руководитель Центра управления регионом Хабаровского края.
С начала года через госпаблики поступило почти 90 тысяч обращений. Чаще всего жители пишут о дорогах, благоустройстве, ЖКХ, работе транспорта и социальной защите. Ответ приходит в среднем через час. Среди лидеров по оперативности — администрация Хабаровска, министерства здравоохранения, социальной защиты, транспорта и дорожного хозяйства, а также Главное управление государственного контроля и лицензирования.
В крае сейчас работает больше 1,5 тысячи официальных страниц. Их общая аудитория превысила миллион человек, включая школы, детские сады и поликлиники.