Красноярскому театру имени Пушкина исполнилось 150 лет

Сегодня, 1 ноября, Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина отмечает 150-летний юбилей.

Источник: Соцсети

Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Котюков.

Глава региона напомнил красноярцам, что первое здание театра было построено из дерева на месте современного стадиона «Локомотив» в далеком 1874 году, однако свой настоящий дом на проспекте Мира он обрел только в 1902 году. Его возводили всем городом и новый Народный дом-театр сразу стал центром культурной жизни Красноярска.

«Сейчас здесь трудятся более 220 человек. Именно благодаря их работе сегодня Красноярский театр имени Пушкина театр является одним из ведущих театров в России. Шесть спектаклей пушкинцев становились номинантами национальной театральной премии “Золотая маска”», отметил Михаил Котюков.

Не так давно в драмтеатре завершили масштабную реконструкцию, ее провели ее в несколько этапов с федеральной поддержкой. У труппы появились два новых корпуса, в том числе новая сцена и современное оборудование.

Теперь у артистов есть все возможности для работы в разных жанрах и форматах.