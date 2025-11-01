Красноярскому театру имени Пушкина исполнилось 150 лет

Глава региона напомнил красноярцам, что первое здание театра было построено из дерева на месте современного стадиона «Локомотив» в далеком 1874 году, однако свой настоящий дом на проспекте Мира он обрел только в 1902 году. Его возводили всем городом и новый Народный дом-театр сразу стал центром культурной жизни Красноярска.