В поселке Пречистое Ярославской области благоустроили парк «Леса»

Парк «Леса» обновили в поселке Пречистое Ярославской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
В предыдущие годы на территории общественного пространства привели в порядок пешеходную зону, вымощенную тротуарной плиткой, уложили рулонный газон и облагородили водоем. Также там смонтировали детский спортивно-игровой комплекс и арт-объект «Обручальные кольца».
В этом году в парке дополнительно высадили растения, разбили цветники, установили топиарные фигуры и плавающий фонтан. Еще там появился веревочный парк.
«Преображение парка “Леса” в Пречистом — это наглядный пример того, как федеральные и региональные инициативы, реализуемые в рамках курса, заданного Президентом России Владимиром Путиным, меняют среду вокруг нас. Это не просто новый асфальт и скамейки, а создание полноценных центров притяжения, где человеку по-настоящему комфортно», — отметил заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.