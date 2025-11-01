В поселке Пречистое Ярославской области благоустроили парк «Леса»

«Преображение парка “Леса” в Пречистом — это наглядный пример того, как федеральные и региональные инициативы, реализуемые в рамках курса, заданного Президентом России Владимиром Путиным, меняют среду вокруг нас. Это не просто новый асфальт и скамейки, а создание полноценных центров притяжения, где человеку по-настоящему комфортно», — отметил заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.