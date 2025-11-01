Ричмонд
В поселке Пречистое Ярославской области благоустроили парк «Леса»

Там разбили цветники и установили плавающий фонтан.

Парк «Леса» обновили в поселке Пречистое Ярославской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.

В предыдущие годы на территории общественного пространства привели в порядок пешеходную зону, вымощенную тротуарной плиткой, уложили рулонный газон и облагородили водоем. Также там смонтировали детский спортивно-игровой комплекс и арт-объект «Обручальные кольца».

В этом году в парке дополнительно высадили растения, разбили цветники, установили топиарные фигуры и плавающий фонтан. Еще там появился веревочный парк.

«Преображение парка “Леса” в Пречистом — это наглядный пример того, как федеральные и региональные инициативы, реализуемые в рамках курса, заданного Президентом России Владимиром Путиным, меняют среду вокруг нас. Это не просто новый асфальт и скамейки, а создание полноценных центров притяжения, где человеку по-настоящему комфортно», — отметил заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.