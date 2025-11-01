100-летие Василия Шукшина отметят в Волгоградской области

Добавим, что отмечать Дни памяти Василия Шукшина стало в нашем регионе доброй традицией. Начиная с 1990 года они проходят в станице Клетской Волгоградской области 2 октября — в день смерти кинорежиссера, актера, сценариста и писателя. В этом году мероприятия вновь состоялись в Волгоградском областном центре народного творчества и в центре досуга и народного творчества «Карагод» в станице Клетской.