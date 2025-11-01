За почти 20 миллионов в Омской области хозяин гостиницы у озера Ик продает ее

В объявлении уточнено, что гостиница находится в экологически чистом районе, в ней два корпуса на 17 номеров, пять отдельных домиков, один домик с панорамным видом на озеро и террасой. Также есть баня и чан для релакса. Как непременный атрибут, имеются и банкетный зал, мангальная зона и беседки.