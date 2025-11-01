Бывший подчиненный мог дать показания против экс-главы администрации Ростова

Показания против экс-главы администрации Ростова, находящегося в СИЗО, мог дать его бывший подчиненный. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Панорама Ростова-на-Дону».
По предварительной информации издания, бывший сотрудник, который работал в администрации города больше шести лет, мог предоставить документы, которые вероятно могут быть использованы против задержанного.
Уточняется, что свидетель, который мог дать показания, сам был под следствием по подозрению в нарушениях на работе.
