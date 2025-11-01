С жительницы Канска взыскали 64 тысячи рублей пособий по безработице

По иску прокуратуры Канска с местной жительницы взыскано 64 тысячи рублей, которые она незаконно получила в качестве пособия по безработице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Как установила проверка, женщина обратилась в Центр занятости в июле 2022 года и, получив право на выплату, скрыла наличие другого дохода.
В период получения государственной поддержки она оказывала юридические услуги местной предпринимательнице и заработала 200 тысяч рублей, не уведомив об этом Центр занятости. Нарушение было выявлено прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства о занятости.
Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с гражданки всю сумму незаконно полученного пособия в пользу бюджета. Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено не было в связи с истечением срока давности.
