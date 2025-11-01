В Башкирии расширят сеть видеомониторинга для защиты лесов

В лесных хозяйствах Республики Башкортостан в следующем году значительно увеличат количество камер системы видеомониторинга «Лесохранитель», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Эти мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
К уже работающим 22 камерам планируется добавить еще 35−40 новых. Масштабирование проекта позволит усилить охрану лесов от пожаров.
«Система доказала свою эффективность. В этом году “Лесохранителю” удалось зафиксировать 22 возгорания на землях, граничащих с лесными массивами. Это позволило своевременно предотвратить переход огня на земли лесного фонда и избежать значительного ущерба», — отметил министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.