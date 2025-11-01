Ричмонд
Как изменится жизнь россиян с ноября 2025 года?

В Государственной Думе рассказали о новых законах.

О законах, вступающих в силу с ноября 2025 года, сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

1 ноября

  • Операторы не вправе обслуживать абонентские номера, которые не прошли предусмотренную законом проверку сведений. Это касается и количества сим-карт, положенного на одного человека. Согласно закону, граждане РФ могут иметь не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.
  • Вводится внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с физлиц и самозанятых, не являющихся ИП. Новый порядок применяется к задолженности на едином налоговом счете. В случае несогласия с суммой долга, гражданин может подать возражение в течение 30 дней.
  • Организации и ИП, занимающиеся оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей до 1 сентября 2025 года, должны быть включены в специальный реестр, чтобы продолжать деятельность.

7 ноября

  • За неустранение нарушений, выявленных при подготовке к отопительному периоду, вводят штрафы: для должностных лиц — до 10 000 рублей, для юридических — до 40 000.
  • Генпрокуратура РФ имеет право направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности преступников, скрывающихся за рубежом.

24 ноября

  • ​Наследников будут своевременно информировать о задолженностях наследодателя. После открытия наследственного дела у нотариусов будет три рабочих дня, чтобы запросить сведения о долгах умершего, и еще три дня для передачи информации наследникам.

26 ноября

  • Устанавливается порядок осуществления федерального государственного надзора в области госавиации. Закреплены полномочия Правительства РФ по утверждению положения об обеспечении безопасности полетов государственных воздушных судов.

30 ноября

  • Иностранные граждане, законно находящиеся в Москве и Московской области на 1 сентября 2025 года, но не состоящие на миграционном учете, должны обратиться в уполномоченную организацию для учета по ее адресу в срок до 30 ноября 2025 года.
  • Истекает срок, в течение которого отдельные организации и ИП обязаны представить в Росалкогольтабакконтроль заявление о включении в госреестр лицензий сведений о видах табачной или никотинсодержащей продукции. В противном случае их лицензии будут приостановлены.