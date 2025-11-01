В Ижевске открыли 2 новых центра аддитивных технологий общего доступа

«В технологическом развитии один из ключевых вопросов — это наличие квалифицированных кадров. Внедрение аддитивных технологий в промышленности может ускориться благодаря новому поколению инженеров, которые с юных лет знакомы с технологиями 3D-печати. Попадая на производство, молодые специалисты уже будут обладать полным пониманием, что такое 3D-принтер и какие возможности он открывает. Для этого мы создаем систему непрерывного обучения, которая охватывает все уровни образования», — отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.