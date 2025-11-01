В Ижевске открыли 2 новых центра аддитивных технологий общего доступа

Два новых центра аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) открыли в Ижевске на базе ИТ-лицея № 24 и детского сада № 159, где ребята будут учиться работать на 3D-принтерах. Подготовка инженеров, способных работать с трехмерной печатью, отвечает задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в Удмуртском государственном университете (УдГУ).
Первый в России ЦАТОД открыли в 2023 году на базе УдГУ. Помогает в развитии таких центров компания «Росатом». Таким образом, Удмуртия стала первым в стране регионом, где сформирована образовательная экосистема «детский сад — школа — университет — предприятие». Это значит, что там будут готовить инженеров, работающих на 3D-принтерах, с детского сада.
«В технологическом развитии один из ключевых вопросов — это наличие квалифицированных кадров. Внедрение аддитивных технологий в промышленности может ускориться благодаря новому поколению инженеров, которые с юных лет знакомы с технологиями 3D-печати. Попадая на производство, молодые специалисты уже будут обладать полным пониманием, что такое 3D-принтер и какие возможности он открывает. Для этого мы создаем систему непрерывного обучения, которая охватывает все уровни образования», — отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.
В новых центрах есть 3D-принтеры. С их помощью дети 5−7 лет через игровые программы будут знакомиться с основами трехмерного моделирования, а школьники — осваивать аддитивное производство.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.