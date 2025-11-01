Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре

Вводятся штрафы за неустраненные нарушения при подготовке к отопительному сезону: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до десяти тысяч;В силу вступил закон об ужесточении ответственности иноагентов. Им будет грозить до двух лет лишения свободы, если они уже нарушали порядок деятельности или у них имеется судимость за это преступление. Усилится контроль за мигрантами. В Москве и Московской области в рамках эксперимента закончился период постановки иностранных граждан на учет. Наследников начнут своевременно информировать о кредитных обязательствах наследодателя. У нотариусов будет три рабочих дня после открытия дела, чтобы запросить сведения о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего, и еще три, чтобы передать их наследникам. Операторы больше не вправе обслуживать непроверенные абонентские номера. Это в том числе касается количества сим-карт. Членов семей участников СВО освободили от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений о реализации права на пенсионное обеспечение по потере кормильца.