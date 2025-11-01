Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сургутском парке «За Саймой» благоустроили участок прогулочной зоны

На ней выделили дорожку для бега и катания на велосипедах.

Благоустройство дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Работы провели на участке, соединяющем детскую площадку «Ботаника» с Университетской улицей, до существующей асфальтированной дорожки. Там уложили плитку разных цветов. Светлая предназначена для спокойных прогулок, а красная — для активного отдыха, бега и передвижения на велосипедах и самокатах.

«По объекту работы полностью завершены. Провели укладку покрытия с учетом минимизации неудобств для жителей в летний период. Работы выполнены строго по нормативам, что подтверждает успешная эксплуатация дорожно-тропиночной сети после выпадения снега. Благоустроенные объекты востребованы у жителей. Для нас это главный показатель успешной работы», — подчеркнул директор управления капитального строительства Сургута Андрей Арменчу.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.