В сургутском парке «За Саймой» благоустроили участок прогулочной зоны

Благоустройство дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Работы провели на участке, соединяющем детскую площадку «Ботаника» с Университетской улицей, до существующей асфальтированной дорожки. Там уложили плитку разных цветов. Светлая предназначена для спокойных прогулок, а красная — для активного отдыха, бега и передвижения на велосипедах и самокатах.
«По объекту работы полностью завершены. Провели укладку покрытия с учетом минимизации неудобств для жителей в летний период. Работы выполнены строго по нормативам, что подтверждает успешная эксплуатация дорожно-тропиночной сети после выпадения снега. Благоустроенные объекты востребованы у жителей. Для нас это главный показатель успешной работы», — подчеркнул директор управления капитального строительства Сургута Андрей Арменчу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.