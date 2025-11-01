Третий раз с торгов не удалось продать Николаевский рынок в Таганроге

Очередная попытка продажи таганрогского «Николаевского рынка» завершилась безрезультатно. Торги не состоялись из-за полного отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Информация об этом опубликована на портале «Гис-Торги».
Отметим, что начальная цена лота составляла 114 миллионов рублей. Площадь рынка занимает 0,75 гектара, штат сотрудников насчитывает 21 человека.
Значительным препятствием для продажи является ряд ограничений, наложенных на территорию рынка. Объект находится в зоне регулирования застройки из-за близости к охранным зонам культурного наследия, второй зоне санитарной охраны подземных источников питьевой воды.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!