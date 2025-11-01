Без электроэнергии остались некоторые дома в Большом Луге Шелеховского района

Аварийное отключение электричества произошло в селе Большой Луг Шелеховского района сегодня, в 15.31. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов на улицах 1-я Советская, 2-я Советская, Айвазовского, Байкальская, Безымянный, Береговая, Березовая, Болотный, Васильковая, Ветеранская, Вокзальная, Восточная, Высоцкого, Гаражная, Гаражный, Геологов, Глинки, Гоголя, Горная, Горького, Грибная, Дачная, Дорожная, Есенина, Железнодорожная 1-я, Железнодорожная 2-я, Заводская, Заозерный, Заречная, Заречный, Зеленая, Зеленый, Земляничная, Калинина, Кедровая, Кедровый, Кирова, Клубная, Ключевая, Комсомольская, Лазо, Левитана, Ленинская, Лермонтова, Лесная, Летняя, Луговая, Майская, Марины Цветаевой, Матросова, Маяковского, Механизаторов, Мира, Михалева Виктора Афанасьевича, Мольтинская, Набережная, Набережный, Нагорная, Олега Кошевого, Олхинский, Пионерский, Подгорная, Привокзальная, Путейская, Пушкина, Рабочая, Рабочий, Репина, Ромашковая, Рябиновая, Садовая, Северный, Слюдянская, Союзная, Спортивная, Степная, Таежная, Тупой, Центральная, Чайковского, Чапаева, Чехова, Чкалова, Шевченко, Широкая, Широкий, Школьная, Юбилейная, Ягодный., пишет ИА IrkutskMedia.