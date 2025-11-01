Скоро придут первые квитанции: жителям Башкирии придется заплатить за тепло больше, чем обычно

В начале ноября жители Башкирии, чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, получат первые платежки за отопление. Как сообщает администрация Уфы, формирование платежных документов завершено: электронные счета будут направлены 1 ноября, а бумажные квитанции поступят в почтовые ящики в начале месяца.
Власти напомнили, что этим летом, 1 июля, в Башкирии произошла индексация тарифа на тепловую энергию. В домах без общедомовых счетчиков плата за отопление начисляется по нормативу равными долями с сентября по апрель. Там, где приборы учета установлены, сумма в квитанции зависит от фактического расхода тепловой энергии каждым конкретным домом.
На объем потребления и размер начислений за октябрь в домах с приборами учета повлиял более ранний старт отопительного периода. Если в 2024 году отопление в Уфе начали подавать с 4 октября, то в текущем — уже с 25 сентября. Соответственно, в расчетный период октября 2025-го вошло больше отапливаемых дней, чем за аналогичный период 2024-го.
