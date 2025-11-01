Ричмонд
В школе № 500 Санкт-Петербурга открыли центр научных исследований

Там оборудовали обсерваторию, метеостанцию и лабораторию.

Центр научных исследований «Перспектива» открыли в школе № 500 Пушкинского района Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

Для создания нового пространства специалисты восстановили историческую астрономическую башню учреждения. Там также оборудовали обсерваторию, где ребята смогут не только изучать астрономию, но и наблюдать за небесными телами.

Кроме того, в центре установили метеостанцию, позволяющую ученикам следить за погодными явлениями и изучать климатические изменения. А проводить эксперименты помогут современные лаборатории по физиологии и экологии.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.