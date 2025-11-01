Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Трофимов выступил в Хабаровске с концертом для бойцов СВО и их семей

Публика тепло поблагодарила артиста за эмоциональную поддержку защитников Родины.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялся благотворительный концерт Заслуженного артиста России Сергея Трофимова для участников СВО и их семей. Мероприятие прошло в Доме офицеров ВВО и собрало около 600 зрителей, сообщает Telegram-канал министерства культуры края.

Концерт стал частью федеральной программы поддержки семей военнослужащих в Год защитника Отечества, объявленный Президентом Владимиром Путиным. На сцене Заслуженный артист РФ исполнил свои известные композиции: «Я живу в России», «Аты-баты», «Родина» и «Я скучаю по тебе».

Публика тепло встречала каждое выступление. Супруга одного из военнослужащих Светлана Ким поблагодарила артиста за моральную поддержку и отметила высокую значимость таких мероприятий.

«Это возможность получить положительные эмоции, которых порой не хватает», — сказала она.