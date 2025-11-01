Сергей Трофимов выступил в Хабаровске с концертом для бойцов СВО и их семей

В Хабаровске состоялся благотворительный концерт Заслуженного артиста России Сергея Трофимова для участников СВО и их семей. Мероприятие прошло в Доме офицеров ВВО и собрало около 600 зрителей, сообщает Telegram-канал министерства культуры края.
Концерт стал частью федеральной программы поддержки семей военнослужащих в Год защитника Отечества, объявленный Президентом Владимиром Путиным. На сцене Заслуженный артист РФ исполнил свои известные композиции: «Я живу в России», «Аты-баты», «Родина» и «Я скучаю по тебе».
Публика тепло встречала каждое выступление. Супруга одного из военнослужащих Светлана Ким поблагодарила артиста за моральную поддержку и отметила высокую значимость таких мероприятий.
«Это возможность получить положительные эмоции, которых порой не хватает», — сказала она.