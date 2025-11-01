Сергей Трофимов выступил в Хабаровске с концертом для бойцов СВО и их семей

Концерт стал частью федеральной программы поддержки семей военнослужащих в Год защитника Отечества, объявленный Президентом Владимиром Путиным. На сцене Заслуженный артист РФ исполнил свои известные композиции: «Я живу в России», «Аты-баты», «Родина» и «Я скучаю по тебе».