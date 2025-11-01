Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу в ноябре 2025 года

С 26 октября вступили в силу изменения, ужесточающие ответственность для иностранных агентов. Теперь иностранному агенту будет грозить до двух лет лишения свободы в случае, если ранее им уже был нарушен порядок деятельности иноагента или имеется судимость за это преступление. Ранее наказание предусматривалось только после двух административных нарушений в течение года.