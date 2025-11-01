Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу в ноябре 2025 года

Право ФНС взыскивать долги без суда, ограничение на количество сим-карт и усиление контроля за мигрантами: председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, какие законы вступают в силу в ноябре 2025 года.
Ужесточение ответственности для иноагентов
С 26 октября вступили в силу изменения, ужесточающие ответственность для иностранных агентов. Теперь иностранному агенту будет грозить до двух лет лишения свободы в случае, если ранее им уже был нарушен порядок деятельности иноагента или имеется судимость за это преступление. Ранее наказание предусматривалось только после двух административных нарушений в течение года.
Штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
С 1 ноября вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Размер штрафа составит:
- для юридических лиц — до 40 тыс. руб.;
- для должностных лиц — до 10 тыс. руб.
Региональные и муниципальные власти, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны качественно выполнять подготовку к отопительному сезону, чтобы избежать перебоев с подачей тепла в дома и социальные учреждения.
Проверка данных абонентов и ограничение числа сим-карт
С 1 ноября операторы связи не вправе обслуживать номера, если сведения об абонентах не проверены. Также вводится лимит на количество сим-карт:
- граждане России могут иметь не более 20 «симок»;
- иностранцы — не более 10.
Операторы обязаны контролировать, чтобы эти лимиты не превышались. В случае нарушений услуги связи будут приостановлены.
Информирование наследников о долгах
С 24 ноября вступает в силу закон, обязывающий нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах умершего. В течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус должен запросить сведения о непогашенных кредитах и микрозаймах наследодателя, а после получения данных — передать эту информацию наследникам еще в течение трех дней.
Усиление контроля за мигрантами
До 30 ноября завершается этап постановки на учет иностранных граждан в Москве и Московской области в рамках эксперимента по внедрению новых механизмов контроля. Иностранцы, находящиеся в этих регионах на законных основаниях на 1 сентября 2025 года, обязаны встать на учет до конца ноября.
«Дополнительный механизм с использованием современных технологий позволит повысить контроль за мигрантами. А значит, будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений», — отметил Володин.
Внесудебное взыскание долгов по налогам
С 1 ноября Федеральная налоговая служба (ФНС) получает право взыскивать долги по налогам с физических лиц без обращения в суд. Под действие закона подпадают также нотариусы, адвокаты и другие специалисты, ведущие частную практику. Индивидуальных предпринимателей нововведение не коснется.
Внесудебный порядок применяется к задолженностям по:
- НДФЛ;
- транспортному налогу;
- налогу на имущество;
- земельному налогу;
- налогу на профессиональный доход;
- а также пеням и штрафам.
ФНС сможет начать взыскание, если сумма долга превышает 500 ₽, срок оплаты истек, а задолженность не оспаривается.
Индексация пенсий
В ноябре Социальный фонд России проведет плановую индексацию пенсий. Повышение произойдет автоматически и затронет несколько категорий граждан.
Пенсионеры, достигшие 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — с 8907,7 до 17 815,4 ₽ Также сохраняется ежемесячная надбавка за уход — 1314 ₽ В регионах с районным коэффициентом итоговая сумма будет увеличена до 1,15−1,19 раза. Аналогичная индексация коснется инвалидов первой группы.
Кроме того, перерасчет затронет членов летных экипажей гражданской авиации: размер их доплат зависит от выслуги лет и условий труда. Минимальный стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый дополнительный год начисляется 1% от среднемесячного заработка, при этом общий размер выплат может достигать 75−85% прежнего оклада.