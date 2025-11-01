Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством

ВЦИОМ: 81% россиян гордятся тем, что они граждане России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (81%) гордятся тем, что они — граждане Российской Федерации, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, аналогичный высокий показатель (81%) российское общество показывало и в ноябре 2024 года.

На вопрос «к какой социальной группе вы в первую очередь себя относите?», 43% респондентов ответили, что прежде всего определяют себя как гражданина России.

Больше половины опрошенных (60%) уверены, что многонациональность России делает страну скорее сильнее. При этом почти четверть (23%) не замечают ни позитивного, ни негативного влияния этого фактора на РФ.

Свыше половины (52%) респондентов считают, что спецоперация скорее сплотила российское общество.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.