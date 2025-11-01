Ричмонд
В подмосковных Химках открыли обновленный родильный дом

Там заменили оборудование и отремонтировали палаты.

Родильный дом открыли в Химках после капитального ремонта, проведенного в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Для пациенток в учреждении оборудовали комфортные палаты, установили современное оборудование, организовали экстренную помощь беременным и наладили индивидуальный подход к каждой молодой маме. Также изменили планировку в здании, что позволило повысить комфорт.

На цокольном этаже появились раздельные приемные акушерского и гинекологического отделений, два родильных зала, предназначенных для экстренной помощи роженицам и беременным женщинам, и палаты с отдельными санузлами и душевыми, рассчитанные на двух пациенток. Кроме того, создана красивая зона для выписки.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.