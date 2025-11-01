В подмосковных Химках открыли обновленный родильный дом

На цокольном этаже появились раздельные приемные акушерского и гинекологического отделений, два родильных зала, предназначенных для экстренной помощи роженицам и беременным женщинам, и палаты с отдельными санузлами и душевыми, рассчитанные на двух пациенток. Кроме того, создана красивая зона для выписки.