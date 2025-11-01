В Ростовской области пенсионер разбил цветник в честь бойцов СВО

— Погибли три парня из семей моих друзей. 33-летний сын инвалида I группы Натальи Щепко Денис жил в другом районе и как-то приехал на фестиваль, где его мама читала стихи. Я запомнил, как он подошел к ней и сказал: «Мамочка, когда ты прочитала “С любимыми не расставайтесь”, у меня слезы выступили на глазах». Погиб 36-летний Леша Коломацкий — зять моего друга, двое маленьких деток без отца остались. Он был мобилизованным, на СВО выучился и стал младшим лейтенантом. Рассказывал, что с коптера видел, как издеваются украинские военные над нашими пленными пацанами, даже над мертвыми. Третий погибший — 63-летний Виктор Герусов, мой сосед, в прошлом пограничник, — заметно волнуясь, рассказал Кучин.