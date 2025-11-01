В Ростовской области пенсионер разбил цветник в честь бойцов СВО

Новобахмутский расположен недалеко от знаменитого музейного комплекса «Самбекские высоты». С оживленной трассы нужно свернуть на проселочную дорогу. Опасаемся, что она будет ухабистой, но новый гладкий асфальт приятно удивляет.
В селе одна-единственная улица, поэтому невозможно проехать мимо большого баннера, указывающего, что здесь находится цветочно-музейный комплекс «Это нужно не мертвым, это надо живым». Нас ждут, калитка открыта.
Заходим во двор и попадаем в цветочное царство. Клумбы разной формы, на некоторых растения высажены в определенном порядке, например, в форме самолета.
— Весной высаживаю первые композиции из тюльпанов. Потом идут нарциссы, портулак, летом — астры, петуньи. Красивее всего получается осенью, когда к летним цветам, которые еще не увяли, добавляются астры и хризантемы. Все растения низкорослые, чтобы мог получиться какой-то рисунок, — рассказывает Кучин.
Его цветочные экспозиции посвящены летчикам, пограничникам, пехотинцам, медсестрам, узникам концлагерей, труженикам тыла, односельчанам, которые в Великую Отечественную подорвались в поле на тракторе вблизи Новобахмутского.
Александр Васильевич не просто рассказывает о каждой экспозиции, но читает подходящие по смыслу стихотворения.
Особая страница музея — о СВО. Возле нее голос Кучина срывается от волнения.
— Давайте помолчим,
Боль в сердце не унять.
От горькой участи парней,
Ни в чем не винных,
Всех тех погибших,
Не вернувшихся ребят,
Что жизнь отдали.
В СВО на Украине.
Давайте помолчим,
Когда их видим снимки.
В военной форме.
И с улыбкой на устах,
А, может, с кем-то.
Из родных в обнимку.
И с маленьким сынишкой на руках, — произносит он отрывок из стихотворения Венеры Рынсковой, которое нашла в интернете супруга Алексея Васильевича.
Он рассказал нам о парнях из его района, которые ушли на СВО и не вернулись. Возле цветочной экспозиции — стенд с их фотографиями. Среди них — ребята, которых Кучин знал лично.
— Погибли три парня из семей моих друзей. 33-летний сын инвалида I группы Натальи Щепко Денис жил в другом районе и как-то приехал на фестиваль, где его мама читала стихи. Я запомнил, как он подошел к ней и сказал: «Мамочка, когда ты прочитала “С любимыми не расставайтесь”, у меня слезы выступили на глазах». Погиб 36-летний Леша Коломацкий — зять моего друга, двое маленьких деток без отца остались. Он был мобилизованным, на СВО выучился и стал младшим лейтенантом. Рассказывал, что с коптера видел, как издеваются украинские военные над нашими пленными пацанами, даже над мертвыми. Третий погибший — 63-летний Виктор Герусов, мой сосед, в прошлом пограничник, — заметно волнуясь, рассказал Кучин.
Вместе с нами в цветочном музее побывали молодые ребята, под принесенный с собой баян спевшие в память о погибших дорогую для всех поколений бойцов «Катюшу». После экскурсии посетители с благодарностью оставили отзывы в толстом альбоме, их там уже сотни.