Обладатель «Кубка Харламова» до конца сезона будет голкипером «Салавата Юлаева»

Илья Коновалов родился 13 июля 1998 года в Ярославле. За свою карьеру выступал за такие клубы как «Локомотив» (2017−2021), «Динамо» Москва (2022−2024) и «Адмирал» (2024/25). В активе вратаря два Кубка Харламова, завоеванных в 2016 и 2018 годах.