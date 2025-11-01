Обладатель «Кубка Харламова» до конца сезона будет голкипером «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым. Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца текущего сезона.
Статистика Коновалова в КХЛ: 239 матчей, 22 «сухих» игры, коэффициент надежности 2,26 и 91,7% отраженных бросков.
Коновалов признался, что долго ждал предложения от «Салавата Юлаева» и быстро согласился на переход, назвав уфимский клуб топ-командой с большими амбициями.
Спортсмен также отметил, что находиться без контракта было психологически тяжело, но он продолжал поддерживать форму, занимаясь в зале и играя в теннис. Вратарь выразил готовность приносить пользу команде и настроен на максимальные результаты.
