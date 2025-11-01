Ричмонд
Обладатель «Кубка Харламова» до конца сезона будет голкипером «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» заключил контракт с обладателем «Кубка Харламова».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым. Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца текущего сезона.

Илья Коновалов родился 13 июля 1998 года в Ярославле. За свою карьеру выступал за такие клубы как «Локомотив» (2017−2021), «Динамо» Москва (2022−2024) и «Адмирал» (2024/25). В активе вратаря два Кубка Харламова, завоеванных в 2016 и 2018 годах.

Статистика Коновалова в КХЛ: 239 матчей, 22 «сухих» игры, коэффициент надежности 2,26 и 91,7% отраженных бросков.

Коновалов признался, что долго ждал предложения от «Салавата Юлаева» и быстро согласился на переход, назвав уфимский клуб топ-командой с большими амбициями.

Спортсмен также отметил, что находиться без контракта было психологически тяжело, но он продолжал поддерживать форму, занимаясь в зале и играя в теннис. Вратарь выразил готовность приносить пользу команде и настроен на максимальные результаты.

