В минцифры прокомментировали блокировки мессенджеров в Ростовской области

Минцифры России не занимается блокировками мессенджеров в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Блокировки мессенджеров в разных регионах России, в том числе в Ростовской области, — вне зоны ответственности Минцифры России. Об этом сообщили в «РБК Кавказ» со ссылкой на выступление министра цифрового развития Максута Шадаева на III Международном Кавказском форуме в Дагестане.

— Вопрос блокировки — это не наша зона ответственности сейчас, — пояснил глава министерства. — Поэтому могу сказать только, что для нас важно, чтобы российский мессенджер развивался, значит, мы этому всячески будем способствовать.

Напомним, ранее в южных регионах России наблюдались сбои в работе мессенджеров, в том числе Telegram, в течение нескольких дней.

