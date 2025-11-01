Ричмонд
В Башкирии стал известен график работы поликлиник в праздники

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник и больниц в период празднования Дня народного единства.

Источник: Башинформ

Поликлиники будут работать 3 и 4 ноября по графику субботы — с 08.00 до 17.00 с приемом вызовов до 16.00. Также в эти два дня в фильтр-боксах будут принимать пациентов с клиническими проявлениями гриппа, ОРВИ и коронавируса.

3 и 4 ноября можно будет пройти и диспансеризацию, профосмотры, сделать взрослым прививку от гриппа.

Женские консультации будут работать 3 и 4 ноября 2025 года. В эти же дни беременные женщины смогут пройти УЗИ скрининг в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода. Будут приниматься и биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга (Уфа, ул. Чернышевского, 41).

Льготникам в праздничные два дня будут выписывать рецептурные лекарства, спецпродукты лечебного питания и медицинские изделия по графику работы аптек «Башфармации».

Напомним, праздничный выходной день приходится на вторник, 4 ноября. Для рационального использования субботу, 1 ноября, объявили рабочим днем, а предпраздничный понедельник — выходным.