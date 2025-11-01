В Башкирии стал известен график работы поликлиник в праздники

Поликлиники будут работать 3 и 4 ноября по графику субботы — с 08.00 до 17.00 с приемом вызовов до 16.00. Также в эти два дня в фильтр-боксах будут принимать пациентов с клиническими проявлениями гриппа, ОРВИ и коронавируса.