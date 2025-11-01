Ричмонд
В Башкирии проверили, сколько саранчи осталось зимовать в полях

По этим данным составят прогноз на следующее лето.

Источник: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ / Vk

Специалисты Россельхозцентра завершили обследования саранчовых вредителей на полях региона. Максимальный показатель по нестадной саранче оказался в Баймакском районе. На территории в 1 тыс. га заселение составило в среднем две кубышки на 1 кв. м. Такой же показатель кубышек итальянского пруса в Бирском районе на площади 400 га.

Как пояснили в ведомстве, на основе этих данных будут составляться прогнозы на следующий год — по угрозе распространения вредителей и по защитным мероприятиям.

Например, в начале текущего года из-за аномально тёплой зимы возникло опасение, что все кладки выживут и посевам может грозить нашествие саранчи. Однако именно оттепели сыграли решающую роль в гибели кубышек — под ледовой коркой на них развились грибковые заболевания.