В Башкирии проверили, сколько саранчи осталось зимовать в полях

Специалисты Россельхозцентра завершили обследования саранчовых вредителей на полях региона. Максимальный показатель по нестадной саранче оказался в Баймакском районе. На территории в 1 тыс. га заселение составило в среднем две кубышки на 1 кв. м. Такой же показатель кубышек итальянского пруса в Бирском районе на площади 400 га.